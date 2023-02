Nu kunnen de liefhebbers voetbal spelen op een gelegenheidsterrein in natuurlijk gras. — © LW

Diest

De stad Diest wil een voedselbos planten op het Oosterlindeveld in Schaffen. Daar komt ook een nieuw voetbalveld in kunstgras. De twee initiatieven passen in de ontwikkeling van het Oosterlindeveld als ontmoetingsplaats.