Yari Verschaeren beslissend: “Had het liever op negentig minuten afgemaakt”

Yari Verschaeren stond wat in de schaduw van strafschopheld Bart Verbruggen, maar de nummer tien van Anderlecht was wel beslissend: hij maakte de 2-0 en trapte de laatste strafschop mooi voorbij Padt in doel. “Ik ben fier, maar vooral op de ploeg.”

Yari Verschaeren was tevreden. En terecht: de nummer tien van Anderlecht speelde een goeie wedstrijd, in wat voor hem – en bij uitbreiding heel Anderlecht – geen makkelijk seizoen is. Met vier doelpunten en vier assists op 36 matchen dit seizoen ogen zijn statistieken wat aan de magere kant. Toch gooide coach Brian Riemer na de match met serieus wat bloemen. Dat hij hem deed denken aan een “kleine Modric”.

Verschaeren trapt de 2-0 voorbij Sergio Padt. “Toen dacht ik dat de wedstrijd gespeeld was.” — © REUTERS

“Toen ik de 2-0 maakte, dacht ik dat de wedstrijd afgelopen was: we waren de betere ploeg, enkel de eerste tien minuten hadden we het moeilijk. Net als ginder. Maar over de twee matchen gezien waren we de betere ploeg: daar verdienden we meer, en vandaag hadden we het in negentig minuten moeten afmaken. Zelf voel ik me goed, al moet ik nog werken aan mijn statistieken”

Paars-wit was inderdaad de betere ploeg: Anderlecht had het meeste balbezit en raakte nog de lat via Raman, maar toch bleven de Bulgaren stug volhouden, zelfs toen ze met tien vielen. “We hebben gevochten om de overwinning over de streep te trekken. En toegegeven, we hebben harder moeten vechten dan ik dacht. Voor het vertrouwen doet de overwinning deugd, maar met het oog op de topper zondag tegen Standard had ik het liever op negentig minuten afgemaakt.”

Vieren zoals Haaland

Verschaeren maakte niet enkel de 2-0, hij trapte ook de beslissende penalty tegen de touwen. Nadien vierde hij zoals Erling Haaland dat doet, met een yogapose. “Als je de winnende treffer maakt, heb je veel adrenaline in je lijf en doe je al eens gekke dingen”, lachte Verschaeren. “Ik wist niet goed wat te doen, maar ik was wel heel blij.”

En nochtans – ondanks zijn doelpunt en de beslissende penalty – ging een ander met de eer lopen: doelman Bart Verbruggen, die elke Bulgaarse elfmeter stopte. “Met Bart hebben we een goeie keeper en we hebben veel vertrouwen in hem. Het helpt ook dat we daarnaast goeie penaltynemers hebben. Als je een strafschoppenreeks zo snel kan afwerken, heb je ’t goed gedaan.”

In de volgende ronde kan Anderlecht met Villarreal of Nice een absolute topper treffen, maar met ploegen als Slovan Bratislava of Djurgardens zitten er ook heel wat haalbare kaarten in de pot bij de loting voor de 1/8ste finales van de Conference League. “Ik ben er nog niet echt mee bezig. Als we een klepper loten, gaan we ervan genieten en proberen er het maximum uit te halen. Bij een haalbare kaart gaan we spelen zoals vandaag en proberen door te stoten. Dat we nu elke drie dagen een match spelen, wordt zwaar. Maar het is niet slecht voor de ploeg, dan kunnen we roteren en kan iedereen voldoende minuten krijgen. Dat is altijd het leukst voor een speler.”