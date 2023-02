Margriet Hermans getuigt over discriminatie: “Vaak niet aangenomen door mijn gewicht”

Margriet Hermans vertelde in De tafel van vier openhartig over discriminatie tijdens sollicitatiegesprekken. Volgens de artieste werd ze meermaals niet aangenomen vanwege haar gewicht. “Tot twee keer toe zat ik bij een sollicitatie in de top drie, en van mezelf vond ik dat ik de beste troeven had”, zei ze tegen Gert Verhulst. “En toen zag de baas mij en was het direct gedaan. Ik woog toen 120 kilo.”