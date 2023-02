Alec Baldwin pleit onschuldig aan onvrijwillige doodslag op set film “Rust”

De Amerikaanse acteur Alec Baldwin (64) heeft donderdag onschuldig gepleit aan onvrijwillige doodslag voor de fatale schietpartij op de set van de film Rust. Dat schrijft de New York Times.

Baldwin ontkent al langer dat hij verantwoordelijk is voor de dood van cameraregisseur Halyna Hutchins. Op 21 oktober 2021 vuurde Baldwin een pistool af dat alleen losse flodders zou bevatten op de set van Rust op een ranch in New Mexico. Een echte kogel doodde echter de 42-jarige cameravrouw en verwondde regisseur Joel Souza.

Baldwin wordt in New Mexico aangeklaagd vanwege onvrijwillige doodslag. Hij riskeert een gevangenisstraf van 18 maanden, net als Hannah Gutierrez-Reed, de wapenverantwoordelijke van de film.

De advocaten van de acteur hebben gevraagd om de zaak te diskwalificeren en konden al met succes de aanklachten tegen hem afzwakken.

Een eerste zitting staat gepland op vrijdag 24 februari, maar Baldwin heeft zijn pleidooi schriftelijk ingediend en zal niet in de rechtbank verschijnen.

(sgg)