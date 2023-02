EuroCup Women: Hind Ben Abdelkader opent poort van halve finale met Villeneuve D’Ascq

Belgian Cat Hind Ben Abdelkader tekende voor 14 punten, 1 rebound en 1 assist en leidde Villeneuve D’Ascq na een 45-26 tegen Zaragoza voor een 84-66 zege. Bij de Spaanse ploeg was Serena-Lynn Geldof goed voor 2 punten en 2 rebounds. Volgende week is de return in Spanje. Het Israëlische Ramla van Maxuella Lisowa (11 punten, 2 rebounds, 1 assist) zegevierde met 80-75 van Venetië. Bij de Italiaanse ploeg scoorde Antonia Delaere 10 punten, plukte 1 rebound en gaf 2 assists. De return is volgende week in Italië. Geen Julie Allemand (revalidatie hamstring) bij ASVEL Lyon. Lyon won het Frans onderonsje met 88-58 van Angers.