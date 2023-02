Opnames zijn begonnen, maar seizoen 2 van ‘House of the dragon’ is nog niet voor meteen

Het vervolg op de succesvolle lancering van de serie House of the dragon zal wellicht verschijnen in 2024. Dat hebben de grote bazen van HBO meegedeeld nadat de opnames voor het tweede seizoen zopas zijn begonnen.

House of the dragon is een prequel op de wereldhit Game of thrones. De eerste aflevering haalde meteen meer dan tien miljoen kijkers afgelopen augustus, waarop meteen beslist werd om er een tweede seizoen aan te breien. Bovendien waren de reacties van zowel critici als kijkers bijzonder lovend, wat een nieuwe bestelling legitimeerde.

Over de exacte releasedatum van de nieuwe afleveringen gaat de zender nog niet communiceren. Maar Casey Bloys, CEO van HBO en HBO Max content, zegt dat het tweede seizoen te laat zal uitkomen om nog genomineerd te kunnen worden voor de Emmy Awards van 2024. Aangezien die deadline valt op 31 mei, kunnen we ervan uitgaan dat de nieuwe afleveringen ten vroegste in de zomer van volgend jaar verschijnen. “Het maakt voor mij niet uit of er één of twee seizoenen per jaar verschijnen. Wat primeert, is dat we enthousiast zijn over het resultaat”, klinkt het nog bij de CEO.

Wellicht is men opnieuw vertrokken voor een langlopende serie. Er doen op dit moment al geruchten dat er ook nog een derde en één vierde seizoen zullen komen. Maar dat wil niemand bevestigen.