Echtgenoot van in stukken gesneden vrouw in park in Parijs in voorhechtenis

De echtgenoot van de vrouw die vorige week in stukken gesneden werd teruggevonden in stadspark Buttes-Chaumont in Parijs is donderdagochtend in voorhechtenis geplaatst. Dat heeft een bron dicht bij het onderzoek bevestigd na een bericht van de krant Le Parisien.

Het slachtoffer is een 46-jarige moeder uit Seine-Saint-Denis. Haar man gaf haar op 6 februari op als vermist.

Een plastic zak met het bekken en de dijen van de vrouw, die later via analyse van haar vingerafdrukken werd geïdentificeerd, werd op 13 februari ontdekt onder een berg groenafval in het stadspark Buttes-Chaumont.

De volgende dag werden ook andere resten, waaronder het hoofd, gevonden tijdens een grondige zoektocht in het grote park in het noordoosten van Parijs, dat populair is bij wandelaars.

De echtgenoot wordt verhoord in het kader van een gerechtelijk onderzoek dat afgelopen vrijdag is geopend wegens moord, aantasting van de integriteit van een lijk en het verbergen van een lijk.