Truiens horeca-icoon Mariette Jeuris overleden na val

Mariette Jeuris (73), die 56 jaar lang taverne Egmont uitbaatte, is woensdagmiddag dood aangetroffen in haar woning. Een ongelukkige val kostte haar het leven.

Omdat de zaak aan de Hasseltsesteenweg in Sint-Truiden nog gesloten was en er niemand antwoordde, werden de hulpdiensten verwittigd. Die troffen café-uitbaatster Mariette Jeuris dood aan in haar woning. Er kon geen hulp meer baten voor de 73-jarige dame. 56 jaar lang stond Mariette in de taverne tegenover de Basiliek van Kortenbos. Altijd enthousiast en goedlachs ontving ze haar cliënteel, destijds nog samen met haar broer Marcel tot aan zijn overlijden.

Een laatste groet brengen aan Mariette kan op dinsdag van 18.30 tot 19 uur bij uitvaartzorg Eraerts, Kazelstraat 31 in Sint-Truiden (ingang 2). De afscheidsdienst gaat door in intieme kring.