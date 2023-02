Anderlecht doet het! Onklopbare Verbruggen grote held in strafschoppenreeks tegen Ludogorets

Anderlecht-coach Brian Riemer was wellicht liever anders aan de beslissende Europese match tegen Ludogorets begonnen: hij miste al de geschorste Murillo, en de dag voor de wedstrijd viel ook nog Zeno Debast uit. Paars-wit loopt al niet dik in verdedigers, dus was het schuiven. Sardella begon centraal achterin, terwijl Arnstad als gelegenheidsrechtsachter aan de bak moest.

Het werd al snel duidelijk dat die van Ludogorets niet naar België waren afgereisd om te speculeren op de 0-0. Na amper twee minuten kreeg Tekpetey al een dot van een kans, maar zijn controle was ondermaats. En dat was het spelbeeld van de eerste tien minuten: de Bulgaren voetbalden met lef, maar ontbraken precisie in de zone van de waarheid. Tot de goal plots aan de overkant viel. Amuzu snelde de pas ingevallen Avila voorbij, Slimani trapte de bal via de benen van Russo voorbij Padt: 1-0. Het doelpunt was wel niet voor Slimani – hij zou dan gescoord hebben in zowel de Champions, Europa als Conference League – maar voor Russo omdat de poging van de Algerijn naast zou gaan.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Gelijkmaker afgekeurd

Anderlecht probeerde verzorgd te voetballen, al ging dat wel gepaard met risico achterin. De Bulgaren kwamen uiteindelijk langszij, al stonden ze met vier mensen overduidelijk buitenspel. Aan de overkant zette Slimani – bezig aan een erg nuttige match – Stroeykens nog voor doel, maar de jonge spits miste oog in oog met Padt. Paars-wit leunde achteruit, maar kreunen deden ze voor rust nog niet.

De Bulgaren gingen na rust vol op zoek naar de gelijkmaker. Nu kreunde Anderlecht wel, zeker omdat het uitvoetballen al eens mis durfde gaan. Vooral Thiago en Despodov bleken meer dan eens een gesel voor Sardella en Vertonghen. Er kwamen wel mogelijkheden op de counter voor de thuisploeg, maar Amuzu vergat de bal op de middenlijn mee te nemen.

Plots gaat het snel

Het was voor beide ploegen wat aftasten. Zouden ze vol voor een doelpunt gaan, met het risico in het mes te lopen? Langs beide kanten volgden kleine kansjes: Despodov trof het zijnet, aan de overkant trapte Arnstad over. En plots was Anderlecht daar: Slimani legde de bal knap tot bij Verschaeren, die de bal voorbij Padt in doel dropte: 2-0, Anderlecht virtueel geplaatst.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De vreugde was echter van korte duur: Despodov zette voor, Thiago tikte de bal tergend traag voorbij Verbruggen in doel.

Anderlecht reageerde, maar de kopbal van Stroeykens miste alle kracht. Tien minuten voor tijd was daar opnieuw Stroeykens, maar hij trapte op de vuisten van Padt. Anderlecht wilde de match binnen negentig minuten afwerken, maar het geluk zat niet mee. Nu was het de ingevallen Raman die op de deklat knalde. Scoren lukte niet meer, dus volgden er verlengingen.

Tegen tien

Anderlecht was direct wakker: na vijftien seconden ontsnapte Tissera al. Hij miste wel, en ook de rebound ging naast. Daarbovenop vlagde de assistent voor buitenspel. Maar paars-wit was gewaarschuwd dat ze nog niet klaar waren met de Bulgaren. Even later stak ook Despodov zijn neus aan het venster, maar zijn poging ging naast. Maar toen volgde een opdoffer voor de bezoekers: Piotrowski pakte zijn tweede geel, Ludogorets moest nog ruim twintig minuten met een man minder voetballen.

De Bulgaren plooiden massaal terug en had een goeie Naressi nodig om een poging van Refaelov van op de ijn te redden. In de tweede verlenging speelde Riemer alles op alles, met Stassin in de ploeg in plaats van Arnstad. Dreyer – die als soort rechtsachter speelde na de inbreng van Stassin – kwam dicht bij de 3-1, maar zijn schicht zoefde naast.

Uiteindelijk moesten strafschoppen de beslissing brengen. Verbruggen pakte de eerste van Avila, Refaelov zette Anderlecht nadien met een panenka op 1-0. Toen Verbruggen ook de penalty van Yankov stopte en Vertonghen de 2-0 maakte, leek de buit binnen. Verbruggen stopte ook de poging van Naressi, en Verschaeren trapte paars-wit richting delirium.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In de achtste finales op 9 en 16 maart kan Anderlecht uitkomen tegen Basaksehir (Tur), Villareal (Spa), Nice, (Fra) AZ (Ned), Djurgardens (Zwe), Sivasspor (Tur), West Ham (Eng) of Slovan Bratislava (Slo). De loting vindt morgen plaats in het Zwitserse Nyon.

RSC Anderlecht: Verbruggen, Arnstad (106’ Stassin), Sardella, Vertonghen, N’Diaye (93’ Sadiki), Diawara (89’ Refaelov), Verschaeren, Dreyer, Stroeykens (82’ Ashimeru), Amuzu (62’ Angulo), Slimani (82’ Raman)

Ludogorets: Padt, Witry (12’ Avila), Plastun, Russo, Nedyalkov, Naressi, Piotrowski, Nonato (78’ Yankov), Tekpetey (46’ Delev), Thiago, Despodov (102’ Gonçalves)

Doelpunten: 13’ Russo (owngoal) 1-0, 68’ Verschaeren (Slimani) 2-0, 71’ Thiago (Despodov) 2-1

Gele kaarten: 16’ Stroeykens, 16’ Naressi, 26’ Piotrowski, 56’ Russo, 57’ Refaelov, 84’ Avila, 90’ Tissera, 93’ Arnstad

Rode kaarten: 97’ Piotrowski (2x geel)

Scheidsrechter: Daniel Siebert (Dui)

Toeschouwers: 20.000

Strafschoppen:

0-0 Avila (gemist)

1-0 Refaelov (omgezet)

1-0 Yankov (gemist)

2-0 Vertonghen (omgezet)

2-0 Naressi (gemist)

3-0 Verschaeren (omgezet)