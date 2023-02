En nu een (iets) grotere naam voor Anderlecht? Dit zijn de mogelijke tegenstanders in de 1/8ste finales van de Conference League

Het is gebeurd. Anderlecht heeft de scheve situatie tegen het Bulgaarse Ludogorets in eigen huis rechtgezet en staat in de 1/8ste finales van de Conference League. Hieronder de acht mogelijke tegenstanders.

Anderlecht is geen reekshoofd en komt 1/8ste finales uit tegen een van de acht groepswinnaars - die hoefden de tussenronde niet te spelen. Vrijdag om 13 uur in het Zwitserse Nyon volgt de loting. De heenwedstrijd is op donderdag 9 maart in het Lotto Park, de terugwedstrijd een week later (16 maart) op verplaatsing.

Potentiële tegenstanders 1/8ste finales Conference League: AZ Alkmaar (NED) Djurgården (SWE) İstanbul Başakşehir (TUR) Nice (FRA) Sivasspor (TUR) Slovan Bratislava (SVK) Villarreal (ESP) West Ham (ENG)