EUROPA LEAGUE. PSV uitgeschakeld ondanks assist en goal van Fabio Silva (ex-Anderlecht), Sevilla-doelman aangevallen door hooligan

PSV Eindhoven heeft in eigen huis FC Sevilla geklopt met 2-0, maar dat volstond niet om door te stoten naar de 1/8ste finales van de Europa League. De tweede treffer kwam op naam van Fabio Silva (ex-Anderlecht), die ook al de assist gaf voor de 1-0. In een geanimeerde slotfase werd de doelman van Sevilla nog aangevallen door een hooligan.

Sevilla heeft de riante uitgangspositie uit de heenmatch (3-0-winst in eigen huis) met succes verdedigd tegen PSV Eindhoven. De openingsgoal van Luuk de Jong op aangeven van Fabio Silva na 77 minuten kwam te laat om de Spanjaarden echt te verontrusten, al scoorde de ex-Anderlecht-spits diep in de blessuretijd nog de 2-0.

Het was voor Fabio Silva zijn tweede treffer in minder dan twee weken. Op 11 februari scoorde hij als invaller in de 6-0-zege tegen Groningen. Eerder dit seizoen huurde Anderlecht de Portugese spits van Wolverhampton en hoewel hij 11 keer scoorde voor Paars-Wit moest hij daar vertrekken omdat hij niet op dezelfde golflengte zat met de nieuwe coach Brian Riemer.

In de slotfase viel een hooligan Sevilla-doelman Marko Dmitrovic aan. Hij werd eerst door de spelers van Sevilla tegen de grond gewerkt, waarna stewards hem afvoerden.

Heerlijke treffer van Di Maria

Juventus kende geen moeite met Nantes. Na de 1-1 in de heenwedstrijd maakten de Italianen het af door 0-3 winst op Franse bodem. Bij Nantes pakte Pallois al na achttien minuten rood. Angel Di Maria was in grootse doen. Hij scoorde twee keer, de eerste was een pareltje, nadien zette hij een strafschop om.

Het Portugese Sporting maakte gehakt van Midtjylland. De heenmatch was op 1-1 geëindigd, maar in de terugwedstrijd won Sporting met 0-4. Bij de Denen pakte Paulinho voor rust dubbel geel.

Clement en Monaco eruit door strafschopmisser van Belg

Ook voor Philippe Clement en AS Monaco zit het Europees avontuur erop. De Monegasken verloren na strafschoppen van Bayer Leverkusen (3-5). De wedstrijd was na 120 minuten geëindigd in 2-3. Monaco had de heenwedstrijd in Duitsland vorige week ook met 2-3 gewonnen.

Leverkusen nam in het prinsdom al snel het commando. Via Florian Wirtz (13”), Exequiel Palacios (21”) en Amine Adli (58”) hadden de bezoekers voor het uur al drie keer gescoord. Wissam Ben Yedder (19”) scoorde tussendoor tegen vanop de stip. In de slotfase kon de ingevallen Breel Embolo (84”) toch nog verlengingen uit de brand slepen voor Clement en co. Daarin werd niet meer gescoord.

Er kwamen strafschoppen aan te pas en daarin voltrok zich een nachtmerrie voor onze landgenoot Eliot Matazo, die na 70 minuten was ingevallen. De middenvelder trapte op de lat en zorgde zo voor de enige misser.