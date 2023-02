Lanaken

Het is bijna zover: zondag 26 januari viert Madeleine Meers haar 90ste verjaardag en krijgt ze 90 mannen over de vloer die haar allemaal een roosje zullen geven. “Als er nog mannen, jong of oud, willen langskomen, wees welkom. Drankjes en roosjes staan klaar”, klinkt het bij het feestcomité.