Nog eens 16 jaar cel er bij voor Harvey Weinstein

De in ongenade gevallen filmproducent Harvey Weinstein (70) krijgt nog eens 16 jaar cel wegens verkrachting en aanranding in 2013. Hij zit al een gevangenisstraf van 23 jaar uit voor een afzonderlijke veroordeling in New York.

Weinstein werd in 2020 na een proces in New York al veroordeeld tot 23 jaar celstraf voor verkrachting en aanranding.

De veroordeling werd gezien als een belangrijk moment in de #MeToo-beweging.

Zelfs heeft hij altijd ontkend ooit seks zonder wederzijdse goedkeuring te hebben gehad met vrouwen.

In Los Angeles kijkt hij nog eens aan tegen een gevangenisstraf van 24 jaar. Die gaat pas in als zijn straf in New York volledig uitgezeten is.