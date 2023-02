Sven De Ridder vast en eet 40 dagen geen suiker: “Binnen 1 week is er 2 kilo af”

Sven De Ridder heeft zo zijn eigen manier om te vasten. Hij vindt zichzelf een te harde snoeper en wil daarom suiker even achterwege laten. Een specifiek doel heeft de acteur niet voor ogen, al stelt De Ridder wel dat hij snel enkele kilo’s zal verliezen. “Binnen 1 week is er 2 kilo af”, klinkt het tijdens zijn gesprek in Play Café. “Ik weet dus wel dat ik te veel koeken en snoep eet.”