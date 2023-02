Afscheid van twee WK-iconen: Sergio Ramos en Dejan Lovren stoppen als international en dat is niet van harte

Sergio Ramos, die volgende maand 37 wordt, maakte zijn beslissing bekend in een statement op Instagram. Ramos maakte zijn debuut voor La Roja in 2005 en eindigt zijn interlandcarrière als Spaans recordinternational met 180 caps.

Ramos was een belangrijke pion in het onoverwinnelijke Spanje, dat in vier jaar tijd twee maal Europees kampioen (2008 en 2012) en een keer wereldkampioen (2010) werd.

De voorbije jaren liet bondscoach Luis Enrique Ramos, mede door blessureleed, veelvuldig links liggen. De verdediger miste zo het EK van 2020, dat in 2021 werd afgewerkt, en het WK vorig najaar in Qatar.

Na het ontslag van Luis Enrique hoopte Ramos nog op een comeback onder nieuwe bondscoach Luis de la Fuente. De la Fuente leek eerst een opening te laten voor de huidige PSG-verdediger, maar blijkt Ramos nu ook niet nodig te hebben. De verdediger houdt daarop de eer aan zichzelf.

Bittere nasmaak

“Ik hou een bittere nasmaak over aan dit einde”, postte Ramos. “De nieuwe bondscoach vertelde me dat hij niet meer op mij rekende, ongeacht mijn niveau. Ik denk dat ik het verdiende zelf mijn einde te kunnen bepalen, niet vanwege leeftijd of andere zaken, waarvan ik het gevoel hebben dat ze meespelen. Ik ben een beetje jaloers en kijk met bewondering naar generatiegenoten als Modric, Messi en Pepe. Helaas stopt het hier voor mij. Voetbal is helaas niet altijd eerlijk en het gaat ook nooit om voetbal alleen.”

Lovren: “Somber nieuws”

Dejan Lovren zet op 33-jarige leeftijd een punt achter zijn interlandcarrière. Ook de Kroatische centrale verdediger maakte zijn besluit bekend via sociale media.

“Ik heb somber nieuws, maar het is een beslissing die ik met een open hart en na lang nadenken heb genomen”, schrijft Lovren. “De tijd is voor mij gekomen om vaarwel te zeggen tegen de nationale ploeg, al zal ik altijd een grote supporter blijven en het team in elke wedstrijd volgen.”

Lovren droeg het shirt van zijn land in 78 wedstrijden en maakte daarin vijf doelpunten. Het hoogtepunt beleefde hij op het WK van 2018 in Rusland toen Kroatië, met Lovren in de basis, de WK-finale bereikte (tegen Frankrijk). Op het voorbije WK in Qatar werd Kroatië derde en speelde Lovren ook alles, zoals de laatste groepsmatch tegen België, maar bleef hij op de bank in de troosting tegen Marokko.

Sinds begin dit jaar voetbalt Lovren opnieuw voor Lyon, de Franse club waar hij eerder speelde tussen 2010 en 2013. Met Liverpool won de Kroaat onder meer de Champions League (in 2019) en de Premier League (in 2020).