Filou Oostende werft Servische center Nikola Jovanovic aan

Nikola Jovanovic was het voorbije anderhalf seizoen aan de slag bij de Russische eersteklasser Nizhny Novgorod. In de VTB United League, een competitie met tien Russische teams, een ploeg uit Wit-Rusland en een club uit Kazachstan speelde hij 21 van de 22 wedstrijden. Daarin boekte hij gemiddeld 3,5 punten, 2,1 rebounds en 0,3 assists in 7’41“. Hij was eenmaal basisspeler.

Als junior speelde Nikola Jovanovic bij de junioren van de Servische clubs Roide Ster Belgrado en Partizan Belgrado. Nadien zet hij zijn opleiding verder in Amerika, bij Arlington in Jacksonville (Florida) en vier jaar in de NCAA bij UCS Trojans. In de G-league, de ontwikkelingscompetitie van de NBA, baskette Jovanovic in één en hetzelfde seizoen eerst bij Grand Rapids Drive en daarna bij Westchester Knicks. In 2017 keerde hij terug naar zijn moederclub Rode Ster Belgrado. In die periode werd hij ook uitgeleend aan het Italiaanse Trentino en het Bosnische Igokea. Het voorbije anderhalf seizoen baskette hij bij het Russische Nizhny Novgorod. Op zijn palmares staat een Servische landstitel (2018) en een Bosnische cup (2021). Jovanovic droeg tweemaal het shirt van de Servische nationale ploeg. Novakovic heeft ook ervaring in de Euroleague, de Champions League en de Eurocup opgedaan.