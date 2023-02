Oekraïne neemt maatregelen tegen mogelijke aanval op “verjaardag” van de oorlog: wat is Rusland van plan?

Vrijdag is het exact één jaar geleden dat Russische troepen de Oekraïense landgrenzen overschreden. Nauwe volgers van het conflict weten dat de Russen tuk zijn op zulke symbolische data om hun militaire kracht te laten voelen. Wat mogen we deze keer verwachten?

Het bezoek van VN-baas Antonio Guterres aan Kiev, de toespraak van Zelenski op de G20-top, de feestperiode tussen Kerstmis en Nieuwjaar… De Russische president Vladimir Poetin houdt van symbolische momenten om grote (raket)aanvallen in te zetten.

Exact één jaar na de start van de oorlog is de vrees in Oekraïne groot dat Rusland weer wil uitpakken op zo’n symbolische dag. De Oekraïense regering wil niet voor verrassingen komen te staan en nam alvast een aantal voorzorgsmaatregelen. Scholen moeten donderdag en vrijdag verplicht online lesgeven, de bevolking wordt aangemoedigd om van thuis te werken en veiligheidspatrouilles worden gevraagd om zich paraat te houden in maximale capaciteit.

Op basis van de huidige info verwachten experts echter weinig bijzonders van Russische zijde. Ook oud-kolonel Roger Housen denkt dat de Russische offensieven beperkt zullen blijven. “Er bestaat een tijdloze waarheid die voor elke oorlog geldt”, legt hij uit. “Als je als aanvaller succes wil boeken, moet je op het slagveld een overwicht van drie tegen één hebben. Daarmee bedoel ik: drie keer zo sterk zijn als je tegenstander op het vlak van infanterie, grondvoertuigen en luchtmacht. En die middelen heeft Rusland nu niet.”

Oud-kolonel Roger Housen. — © Sven Dillen

Raketaanval

Gaat Rusland dan helemaal niets ondernemen? “Op grote schaal niet, maar hier en daar zullen ze misschien wel een offensief inzetten. Heel lokaal kan je dat overwicht van drie tegen één namelijk wel creëren, maar dat zal het dan ook zijn”, aldus Housen.

Hij denkt onder meer aan een extra inspanning in Bachmoet, waar de situatie al weken precair is. “Het zou zelfs kunnen dat de Russen vrijdag de verovering van Bachmoet aankondigen, maar dat gaat zeker geen keerpunt zijn in het grote oorlogsverloop.”

Op de grond zal er dus vermoedelijk weinig gebeuren, maar Housen acht de kans wel groot dat de Russen morgen een raketaanval lanceren die intenser dan normaal is. Daarmee sluit hij zich aan bij de voorspellingen van Kirilo Boedanov, chef van de Oekraïense inlichtingendiensten. In een interview met de lokale krant Ukrayinska Pravda liet Boedanov verstaan dat hij “niets bijzonders” verwacht de komende dagen. “Ze plannen misschien een kleine raketaanval, maar eentje waar we al zeker 20 andere van hebben gezien”, aldus de chef van de inlichtendiensten. Boedanov wordt beschouwd als een enorme autoriteit. Hij voorspelde vorig jaar de inval van de Russen tot op het uur juist.

Ook andere Oekraïense functionarissen spreken over een verwachte raketaanval. Volgens bepaalde bronnen zijn er recent heel wat Russische verkenningsvoertuigen gespot die de locatie van de Oekraïense luchtverdediging moesten identificeren. Over hoe groot die raketaanval zou zijn, zijn ze het niet allemaal eens.