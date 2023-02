DILSEN-STOKKEM

De stad Dilsen-Stokkem gaat op zoek naar een uitbater voor de horecazaak in het nieuwe ontmoetingscentrum De Faar in Dilsen. “Of het nu gaat over een tof café of een leuke brasserie, die keuze laten we over aan de creativiteit van de ondernemer”, zegt burgemeester Sofie Vandeweerd (Open Vld).