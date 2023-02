Zieke Dylan Teuns moet forfait geven voor de Omloop het Nieuwsblad

Dylan Teuns (30) is er zaterdagmorgen niet bij in de Omloop het Nieuwsblad. De Limburger heeft een zeer zware verkoudheid te pakken. “Ik ben ook niet mee op verkenning gegaan. De sinussen waren al wat ontstoken sinds de Ruta del Sol, maar in de nacht van maandag op dinsdag brak alles door”, aldus de winnaar van de Waalse Pijl 2022.