Afscheid van Gaston Dries, de cafébaas die zijn prijzen nooit verhoogde en het café alleen sloot als hij op de operatietafel lag

Gaston aan zijn café Scherpe Plank in Beringen. “Het café en zijn klanten, dat was zijn hele leven”, zegt zijn zus Frida. — © rr

Beringen

Een pintje kostte er nog 1,50 euro, voor een zwaar bier telde je 2,50 euro neer. Het volkscafé Scherpe Plank in Beringen was waarschijnlijk het goedkoopste van Limburg. En het was zelden gesloten, zelfs tijdens verbouwingen hield jonkman Gaston Dries de deuren open. Nu staan er bloemen voor de deur en zijn de vaste klanten de weg kwijt. Totaal onverwacht moesten ze afscheid nemen van hun geliefde cafébaas.