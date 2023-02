Oeps! Luca Brecel laat in thriller ticket voor halve finales Players Championship liggen

In Wolverhampton liet Luca Brecel donderdagmiddag een gouden kans liggen op een plaats in de halve finales van het Players Championship. Hij verloor met 5-6 van Joe O’Connor, nadat op het eind van het beslissende frame alles fout liep.

Joe O’Connor mag dan wel pas het nummer 37 van de wereld zijn, dit seizoen deden slechts vijftien spelers het beter dan de 27-jarige finalist van het Scottish Open. Luca Brecel (WR 10) had hun vorige twee onderlinge ontmoetingen vrij makkelijk gewonnen, maar zag zijn taaie opponent ditmaal aanklampen en zelfs heel even overnemen (3-4). O’Connor zette in frame acht echter de deur open, waarna een secure Brecel net als tegen Lisowski een onstuitbare eindspurt leek in te zetten. Met breaks van 56 en 88 ging hij erop en erover (5-4).

Maar een straffe long pot van een moedige en opvallend rustige O’Connor leidde tot de eerste century van de match (125) en een decider, waarin het definitief fout liep voor de Maaslander. Na een vroege 57-break van O’Connor liet Brecel, normaal ijzersterk in zo’n situatie, door een schampschot en een onverwachte misser op de laatste rode bal tot twee keer toe de kans op de zege liggen.

Dure missers, die Brecel in dit toernooi al minstens 15.000 ponden (18.000 euro) en vooral evenveel punten kosten, waardoor zijn ticket voor het Tour Championship in het gedrang komt. Aan dat laatste toernooi voor het WK mogen eind volgende maand alleen de beste acht spelers van het lopende seizoen deelnemen.

Luca Brecel-Joe O’Connor 5-6. Framescores: 84(68)-34, 24-74(59), 93(67)-20, 35-71, 92(88)-0, 28-85(85), 30-79, 65(56)-1, 88(88)-0, 0-125(125), 35-77(57).

(mg)