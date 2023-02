Sint-Truiden

Pieter Cauberghs wordt de nieuwe chef van Bistro Richard in het Kasteel van Ordingen. “Ik heb er heel bewust voor gekozen om in loondienst te werken. Daardoor hoef ik me niet meer te bekommeren om het zakelijke en kan ik me volledig concentreren op de keuken”, zegt de vroegere chef en eigenaar van Aldeneikerhof in Maaseik en Sarriette in Peer.