PXL zamelt mooi bedrag in voor bouwproject in Nepal

De negende PXL-Green & Tech4Life-quiz heeft 2.300 euro opgebracht. Dat geld zal Bouworde vzw gebruiken voor een nieuw gezondheidscentrum in het Nepalese bergdorpje Fakhel. “Nepal gaat nog steeds gebukt onder de naweeën van een zware aardbeving die het land teisterde in 2015”, aldus Ranjit Sharma, laatstejaarsstudent bouw aan Hogeschool PXL, die zelf op 15-jarige leeftijd van Nepal naar België verhuisde.

“In het bergdorpje Fakhel werd na de aardbeving snel een voorlopige gezondheidspost gebouwd, maar nu is er nood aan een duurzamer, solide gebouw dat langer mee kan. Zelf trek ik over enkele weken als stagestudent met Bouworde vzw naar Nepal om er het begin van de bouwwerken mee te coördineren. Op die manier doe ik iets terug voor het land waar ik opgroeide als kind.” Marleen Schepers, departementshoofd PXL-Green & Tech, vult aan: “Elk jaar steunen we een goed doel in het Zuiden. Hogeschool PXL wil een maatschappelijke voortrekkersrol vervullen, niet alleen wat betreft kwaliteitsvol onderwijs en onderzoek, maar ook op het vlak van duurzame ontwikkeling.” De quiz zelf trok 44 ploegen naar Diepenbeek en werd gewonnen door quizploeg Limburgse Connectie. Zij haalden het vóór Tragic Error en Happy Ending.