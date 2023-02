Nog een niet-uitvoerend voorzitter in de Jupiler Pro League: Thomas Tousseyn volgt Vincent Goemaere op bij Cercle

De Jupiler Pro League is weer een niet-uitvoerend voorzitter rijker. Thomas Tousseyn wordt namelijk de nieuwe voorzitter van Cercle Brugge. Hij volgt Vincent Goemaere, die in januari moest opstappen, op. Tousseyn is een compromisfiguur en zijn rol wordt er vooral een van ceremoniële aard.

De Jupiler Pro League is niet alleen een niet-uitvoerend voorzitter maar ook een professor rijker. Thomas Tousseyn (46) is professor pathologie aan het UZ in Leuven. Hij woont beroepshalve ook in Leuven maar is afkomstig van het bij Brugge gelegen Varsenare. Tousseyn maakt al zowat tien jaar deel uit van het bestuur van Cercle. Hij begeleidde samen met Frans Schotte en Vincent Goemaere in 2016 de overname door AS Monaco. Tousseyn was een vriend en bondgenoot van Goemaere, die geen genoegen wilde nemen met een rol als puur ceremoniële voorzitter. Goemaere wilde mee wegen op het beleid en zijn stempel drukken. Dat was niet naar de zin van de eigenaars in Monaco én de nieuwe CEO Ben Lambrecht.

Koude oorlog

De gewezen topman van Coca Cola kwam in april 2021 naar Cercle maar de relatie met Goemaere verzuurde al snel. Zo struikelden beide heren bijvoorbeeld over het nieuwe logo, dat Lambrecht er vorige zomer toch door drukte. Ook in het stadiondossier zaten beiden niet helemaal op dezelfde golflengte. Sindsdien was een koude oorlog aan de gang en toen eind vorig jaar Ben Lambrecht ook grote baas van AS Monaco werd, vroegen de eigenaars hem om die oorlog zo snel mogelijk in vrede te beëindigen.

Profiel

Begin januari stapte Vincent Goemaere dan ook op en begon de zoektocht naar een geschikte opvolger. Er werd een profiel opgesteld en men stelde voorop dat het een man moest zijn met een hart voor Cercle, een breed netwerk en vooral iemand die zich achter het beleid van de eigenaars in Monaco wilde scharen. Thomas Tousseyn blijkt volledig aan dat profiel te beantwoorden, ook al hebben het sommigen nu al over een broedermoord op Goemaere. Van Tousseyn wordt nu in elk geval verwacht dat hij rust brengt en vooral een ceremoniële en alles behalve operationele rol vervult. Meer dan ooit wordt het beleid namelijk in Monaco bepaald.

Macht

In Brugge is sportief directeur Carlos Avina momenteel zelfs de man met de meeste macht. De Mexicaan werkt wel onder Paul Mitchell, algemeen sportief directeur van AS Monaco. Er wordt echter gefluisterd dat Mitchell na het seizoen zou vertrekken uit het Prinsdom. De Engelsman kan dan ook uitstekende resultaten voorleggen want Monaco draait sportief heel goed en is na Benfica ook de best verkopende club qua transfers. Ook bij Cercle draait het als een trein en dat straalt nu af op zowel Mitchell als Avina. De algemene leiding in Brugge wordt na het vertrek van Lambrecht naar Monaco momenteel waargenomen door een CEO-ad-interim. Die rol is nu weggelegd voor Pascal Platteau, een gewezen vertrouweling van Lambrecht bij Coca-Cola.