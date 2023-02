Drugs gevonden bij Vilvoordenaar in Neeroeteren

Maaseik

De politie heeft donderdagochtend bij een controle van een 21-jarige bestuurder uit Vilvoorde een gebruikershoeveelheid verdovende middelen gevonden. De man werd even voor 5 uur in de Zandbergerstraat in Neeroeteren aan de kant gezet. De drugs werd in beslag genomen. En er werd een proces-verbaal opgesteld. mm