Levensreddende transplantatie uitgesteld nadat donorcellen op luchthaven ‘vergeten’ worden

De zesjarige Mateoh lijdt aan de chronische granulomateuze ziekte en kreeg in het afgelopen jaar al negen experimentele behandelingen. Maar tot nu toe zonder succes. Daarom werd het proces opgestart om een stamceltransplantatie te ondergaan. Na een zoektocht van drie en een half jaar werd er voor de jongen een geschikte donor gevonden in de Verenigde Staten. Een operatie stond deze week gepland, maar tijdens het transport liep het mis.

De donorcellen werden vergeten op de startbaan van de Amerikaanse luchthaven en geraakten dus niet op het vliegtuig richting Australië. “Absoluut geschokt teleurgesteld, woedend en boos op het gezondheidssysteem door het nieuws dat we vandaag ontvingen,” schreef mama Shalyn in een Facebook-groep gewijd aan de ziekte van haar zoon.

“Helaas zijn ze ‘vergeten’ de donorcellen uit Amerika op het koeriersvliegtuig naar Australië te zetten, waardoor ze uiteindelijk teruggestuurd moeten worden naar de plek waar ze geoogst zijn om er meer droogijs bij te steken en ze op te slaan. Wanneer ze in Australië zullen aankomen, weten we niet. Voor de transplantatie hebben we nu nog geen datum.”

Later liet ze weten dat de donorcellen uiteindelijk toch op een vliegtuig geraakt zijn, maar het is nog niet duidelijk wanneer de transplantatie moet plaatsvinden. “Dit is onacceptabel en moet verder onderzocht worden. Iemand moet verantwoordelijk gehouden worden”, schreef ze. “Dit is onze laatste optie. Mateoh wordt er niet beter op, laat dat duidelijk zijn.” (sgg)