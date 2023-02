Duo twintigers steelt 600 gram cocaïne van dealer in Heusden-Zolder

Twee twintigers uit Heusden-Zolder zijn donderdag in Hasselt tot elk 18 maanden cel met uitstel veroordeeld voor het stelen van drugs. Op 6 juli 2020 viseerden ze dealers in Hasselt en Heusden-Zolder. Bij een inbraak in Heusden-Zolder betrapte de politie de verdachten op heterdaad.

Het was een buurman die de politie van Heusden-Zolder tipte over een inbraak in een woning. Hij zag op klaarlichte dag twee mannen over een omheining klimmen. Bij aankomst van de politie zetten de daders van 22 en 26 het op een lopen. Ze klommen uit een raam en probeerden via een aanpalend dak te vluchten. Een doos met xtc-pillen lieten ze achter. Wel stopte een van hen een blok samengeperst cocaïne van liefst 600 gram in zijn broek. Niet veel later wist de politie het duo te klissen.

Het was al hun tweede inbraak van de dag. Eerder sloegen ze in Hasselt toe en namen ze cannabis mee. In de wagen van een betichte bleken alvast restanten te liggen. Een 22-jarige vrouw uit Nieuwerkerken had de verdachten getipt dat in het huis van haar ex wat te rapen viel. Zij kreeg acht maanden cel met uitstel opgelegd. Aan een diefstal die twee maanden eerder in Hasselt was gepleegd, achtte de rechtbank het duo niet schuldig. Naast de celstraf met uitstel kregen de twee jongemannen nog een boete van 400 euro effectief opgelegd. Daarnaast draait elk van de daders op voor de proceskosten, goed voor net geen 400 euro voor elk.