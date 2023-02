Lanakenaar riskeert 5 jaar cel voor aansturen van chauffeurs voor leveren van drugs

In totaal moesten 14 verdachten, waarvan de meeste uit Tongeren en Sint-Truiden, zich donderdag voor de Tongerse rechtbank verantwoorden. Volgens de aanklager speelden ze allemaal een rol binnen een organisatie die drugs leverde in heel Limburg. Alle ogen waren vooral gericht op een 24-jarige man, die ingeschreven is bij zijn grootmoeder in Lanaken, maar volgens het parket in Nederland verbleef en van daaruit de leiding nam om zijn chauffeurs, drugsrunners, geldtellers en verpakkers aan te sturen.

“Bij hem kon je alles krijgen: cannabis, cocaïne, XTC en speed”, zo sprak de aanklager. De twintiger zou zijn handeltje leiden via Snapchat en zou volgens de berekeningen van de aanklager zo’n 575.000 euro winst gemaakt hebben. Van die som wordt de verbeurdverklaring geëist. Verder riskeert de man een opsluiting van vijf jaar en een geldboete van 16.000 euro.

Een van de deelnemers

Zijn raadsman, Jürgen Millen, betwist dat zijn cliënt de leider was en vraagt een celstraf met uitstel. “Hij loopt gewoon tussen de rest van het volk in. Er is een samenwerking maar daar stopt het dan ook. Ik vraag om hem als een van de deelnemers te beschouwen en niet als leider”, zo klonk het. Ook over de verbeurdverklaring van de winst viel een woordje te zeggen: “575.000 euro… Dat wil zeggen dat hij voor meer dan een ton cannabis moet verhandeld hebben. Dat kan gewoon niet kloppen.”

Ook de twintiger zelf minimaliseerde zijn rol. “Ik heb wel dingen aangestuurd, want ik had veel klanten in Limburg, maar ik beschikte niet over een rijbewijs. Maar het is niet zo dat die anderen zonder mij geen drugs verkochten. Ik pak mijn straf, maar dan moet iedereen zijn straf pakken. Ze moeten zelf ook ballen aan hun lijf hebben.”

Afpersen

Volgens meester Bert Partoens, raadsman van een Tongerse subdealer, die 30 maanden cel riskeert, was de twintiger gevaarlijk en zorgde hij ervoor dat hij de controle had over iedereen die voor hem werkte. “Hij perste iedereen eerst af en zorgde dat ze schulden bij hem hadden zodat hij zijn goesting kreeg en hen van punt A naar punt B kon sturen met zijn drugspakketjes”, zo sprak Partoens, die voor zijn cliënt een straf met probatieuitstel vraagt. “Hij zat in Nederland in zijn zetel, gaf opdrachten en liet de anderen het vuile werk opknappen. Hij is bijzonder intimiderend.” Daarmee verwees Partoens naar een voorval tussen zijn cliënt en de twintiger. “Hij stond me eens met vier man op te wachten om me in elkaar te slaan en er met mijn BMW vandoor te gaan. Maar dat is uiteindelijk niet doorgegaan”, sprak de Tongenaar.

De twaalf andere verdachten, die als deelnemers van de organisatie aan het dossier gelinkt werden, riskeren celstraffen tussen 12 en 36 maanden cel voor hun rol bij het dealen van de drugs.

Vonnis volgt op 23 maart.