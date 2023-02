Onze tv-tips: een gouvernante, een op hol geslagen trein en luchtbeelden

Unstoppable

VTM3, vr, 20.35u

Een op hol geslagen 800 meter lange goederentrein met aan boord brandbare vloeistoffen en giftige chemicaliën raast op een grote stad af. Geregisseerd door Tony Scott en met Denzel Washington. Die combi zorgde ook voor The Taking of Pelham 1-2-3. Een film met een hoger suspension of disbelief-gehalte die het moet hebben van de actie, maar op vrijdagavond kijkt dit lekker weg.

Europe from Above

National Geographic, vr, 19u

Een bijzondere docureeks waarbij we ons continent vanuit een ander perspectief te zien krijgen: vanuit de lucht. De eerste episode van het nieuwe seizoen zal in het teken staan van ons land. Het Belgische patrimonium passeert de revue: van het Atomium in Brussel tot de garnalenvissers in Oostduinkerke. Zo ontmoeten we een van de laatste garnaalvissers die te paard de kust afschuimt.

Miss Pettigrew Lives for a Day

Een, vr, 22.45u

Guinevere Pettigrew is een gouvernante. Ze gaat op zoek naar nieuw werk en komt bij Delysia Lafosse, een Amerikaanse zangeres. Amy Adams is aanstekelijk als de frivole Delysia en Frances McDormand biedt voldoende tegenspel als stoïcijnse Pettigrew. Bedoeling was om dit script in 1939 te filmen maar WO II gooide roet in het eten. 70 jaar later belandde het script toch op het witte doek. (tove)