Hij is al 20 jaar stikstofexpert, maar mengt zich nu pas in debat: “Omdat de discussie niet gebaseerd is op wetenschap”

Antwerpen

Tobias Ceulemans, professor biodiversiteit en milieu aan Universiteit Antwerpen, is al 20 jaar met onderzoek naar stikstof bezig, maar hij mengt zich pas sinds een paar weken in het stikstofdebat. “Ik heb me er tot nu toe bewust buitengehouden”, zegt hij. Maar aangezien het maatschappelijke debat op “een onwetenschappelijke manier wordt gevoerd”, wil hij wel wat duiding geven. Ook al zijn politici daar niet allemaal even gelukkig mee.