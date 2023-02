Zwijntje vindt Gouden Modderpoel: na jarenlange juridische strijd mag koppel Maurice adopteren

Het opmerkelijke verhaal van Maurice, start in 2014, wanneer Sylvia Bachellerie uit Le Jardin, een dorpje van nog geen honderd inwoners in het Franse departement Corrèze, tijdens een wandeling een bebloed babyzwijntje aantreft langs de kant van de weg. Ze neemt het diertje mee naar huis, verzorgt het, geeft het de papfles en laat het aansterken.

Het dier heeft het er blijkbaar zo naar zijn zin dat herhaalde pogingen om het terug in de wilde natuur uit te zetten, aflopen met een sisser: Maurice keert steevast terug. Sylvia en haar partner William besluiten daarop hun tuin te omheinen en het dier zelf op te vangen.

(lees verder onder de foto)

Anonieme klacht

Bijna vier jaar lang is er geen vuiltje aan de lucht. Tot er in september 2018 plots een ambtenaar van het Office français de la Biodiversité aan de deur staat. Er is een anonieme klacht binnengekomen, wellicht van iemand uit het dorp. Sylvia en William moeten zich voor de rechtbank in Tulle verantwoorden voor het houden van een wild dier in gevangenschap. Zonder toestemming van de lokale prefect is zoiets illegaal in Frankrijk. De rechter stelt het koppel voor de keuze: of ze vinden een geschikt onderkomen in een opvangcentrum voor wilde dieren, of Maurice wordt afgemaakt.

Maar nergens is er plaats voor Maurice. En de prefect, die staat op zijn strepen. Daarop start Sylvia de Facebookpagina ‘Sauvez Maurice’, organiseert een petitie die door meer dan 220.000 mensen zal worden getekend en zamelt geld in om de rechtsgang te financieren. Zelfs gewezen filmster en tegenwoordig voltijds dierenrechtenactiviste Brigitte Bardot laat van zich horen: “Mijn Stichting is niet opgericht om het houden van wilde dieren door particulieren te steunen, wel integendeel”, schrijft ze half juni 2020 in een open brief aan de prefect. “In dit geval is het echter te laat om dit dier nog in het wild te rehabiliteren en dus moeten we een ​​humane en bevredigende oplossing zien te vinden.”

(lees verder onder de facebookpost)

Verzoening mislukt

Door de coronacrisis valt de hele juridische mallemolen stil. Maar het is slechts uitstel van executie. Een verzoeningszitting in november 2020 draait op niets uit: de procureur blijft eisen dat het dier wordt geëuthanaseerd, Sylvia en William blijven zich daartegen verzetten. En dus moet de correctionele rechtbank van Tulle het lot van Maurice bezegelen. In oktober 2021 komt de rechter met een spitsvondig oordeel: Sylvia en William worden schuldig bevonden aan “het zonder toestemming uit de natuurlijke omgeving weghalen van levende dieren waarop gejaagd mag worden” en aan “ongeoorloofd bezit van dieren van niet-gedomesticeerde soorten”, maar ze krijgen geen straf en – belangrijker nog – Maurice mag bij zijn opvanggezin blijven wonen.

Vanaf dan zijn alle ogen gericht op de prefect: zal hij beroep aantekenen tegen de uitspraak of zal hij zich gewonnen geven? Deze week kwam het verlossende antwoord: Sylvia en William mogen Maurice adopteren. Eind goed, al goed.