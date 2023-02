5 jaar cel voor dertiger die granaten gooit naar Maasmechelse woning

In de nacht van 9 op 10 oktober 2019, rond 2.50 uur, werd de Molenstraat in Meeswijk (Maasmechelen) opgeschrikt door de ontploffing van twee granaten — © Belga

In de nacht van 9 op 10 oktober 2019, rond 2.50 uur, werd de Molenstraat in Meeswijk (Maasmechelen) opgeschrikt door de ontploffing van twee granaten. Een van de woningen in de straat werd onder vuur genomen waarbij de muren, voordeur en vensters verbrijzeld raakten. De bewoners van het huis, een koppel met hun kind, waren volgens hun advocaat, meester Pieter Filipowicz, in shock. “De granaten werden bewust naar het slaapkamerraam gegooid. De gevolgen konden dramatisch zijn en we hadden voor assisen kunnen staan”, klonk het eerder.

Drugsafrekening

Over het motief van de aanslag bestaat onduidelijkheid maar volgens de procureur moet er gekeken worden in de richting van een drugsafrekening. “We horen in het nieuws regelmatig over zo’n aanslagen, meestal in het Antwerpse drugsmilieu”, klonk het.

De 33-jarige man uit Houthalen-Helchteren, die later als verdachte naar voor kwam, werd bovendien ook al genoemd in een dossier uit 2018 rond granaataanslagen in Oudenaarde. Ook toen werd er cocaïne gevonden in de woning van de man. In mei 2022 werd hij, volgens zijn raadsman Jan Swennen, dan weer zelf slachtoffer van een bomontploffing aan zijn woning in de wijk Meulenberg.

Plofkraken

Toch was er na de aanslag in Maasmechelen niet meteen een spoor naar de dader. Uit nazicht van de ANPR-camera’s kwam er een Audi RS3, met een valse Belgische nummerplaat, in beeld maar tot daar liep het spoor dood. Tot er via een Duits onderzoek over plofkraken een doorbraak kwam. “De Duitse politiediensten zochten ook naar een Audi RS3 en kwamen zo bij een verhuurfirma in Rotterdam uit. Na uitlezing van het GPS-systeem van die huurauto daar werd duidelijk dat het om dezelfde wagen ging als die dat betrokken was bij de aanslag in Maasmechelen”, klonk het bij de aanklager.

De 33-jarige man kwam zo in beeld als de huurder van de Audi. Hij werd in maart 2020 gearresteerd maar ontkende met klem. Hij zou de wagen louter als liefhebber hebben gehuurd. “Ik wilde met de auto pronken en plezierritjes maken. Er was geen plan”, zo stelde hij.

Vrijspraak

Volgens de Tongerse rechter is het echter duidelijk dat de man achter de granaataanslag zit. Ondanks de overschrijding van de redelijke termijn, zijn vast adres en zijn Belgische nationaliteit, werd de dertiger voor vijf jaar naar de gevangenis gestuurd en werd de onmiddellijke aanhouding bevolen. Hij moet de slachtoffers verder een totale schadevergoeding van 6.412 euro. Omdat er tijdens de huiszoeking ook cocaïne werd aangetroffen, krijgt hij een bijkomende celstraf van een jaar en een geldboete van 8.000 euro.

Omdat de wagen volgens de trackinggegevens tijdens 9 en 10 oktober 2019 ook lange tijd geparkeerd stond bij een woning in Zonhoven werd er ook een tweede verdachte, een 41-jarige man uit Houthalen-Helchteren, aan het dossier gelinkt. De woning in Zonhoven zou van diens vriendin geweest zijn. Bovendien zou de wagen tijdens de huurperiode ook gecapteerd zijn aan woningen van de vader en broer van de veertiger. “Er zijn hier heel veel vermoedens, er worden veel puzzelstukjes gelegd, maar de puzzel is helemaal niet compleet”, zo sprak meester Ine Bergs, loco meester Luk Delbrouck. Ook volgens de rechtbank is de betrokkenheid van de veertiger niet bewezen, waardoor hij de vrijspraak kreeg.