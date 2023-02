Thomas Pieters over zijn overstap naar de lucratieve LIV Golf Tour: “Ik accepteer de consequenties”

Thomas Pieters vat vrijdag met het toernooi in het Mexicaanse Mayakoba voor het eerst aan op de controversiële LIV Golf Tour. De 31-jarige Antwerpenaar gaf uitleg over zijn keuze voor het zwaar gesubsidieerde Saoedi’s circuit.

Eerder deze week werd Thomas Pieters aangekondigd door de LIV Golf Tour als nieuwste lid van dit circuit. Hij is de vierde speler van het “Range Goats”-team van captain Bubba Watson, samen met de Amerikanen Talor Gooch en Harold Varner III. Vanuit het Mexicaanse Mayakoba verduidelijkte de 31-jarige Antwerpenaar zijn beslissing. “Ik werd vorige week gebeld met de vraag of ik interesse had om de geblesseerde Hudson Swafford te vervangen”, begon Thomas Pieters aan zijn verhaal. “Ik heb er met mijn familie over nagedacht. Het was geen gemakkelijke keuze. Vorig jaar had ik had al overwogen om bij de LIV te spelen, maar de omstandigheden lieten dat niet toe. Deze keer heb ik de sprong gewaagd.“

Pieters zei dat zijn overstap naar de LIV Golf Tour niets te maken had met zijn tweet van vorige week waarin hij zijn frustratie uitte over het feit dat hij geen uitnodiging had gekregen voor de Genesis Invitational op Amerikaanse PGA Tour. “Het was een reactie op wat vrienden stelden. Hé, we kunnen niet wachten om naar die pairing met Tiger Woods, Rory McIlroy en Justin Thomas te kijken. Ik werd gewoon een beetje boos omdat ik er als nummer 34 van de wereld niet speelde. De tweet was gewoon slechte timing.“

Ryder Cup

De 31-Antwerpenaar weet ook dat deze overstap de nodige consequenties heeft voor - mogelijk - de rest van zijn carrière. Zo riskeert hij om nooit meer deel te mogen nemen aan de Ryder Cup. “Dat was moeilijk, zeer zeker. De Ryder Cup is altijd een ambitie geweest en het was een droom die uitkwam toen ik in 2016 mocht deelnemen. Sindsdien probeer ik opnieuw een selectie te versieren maar ik accepteer de consequenties van deze keuze, wat ze ook blijken te zijn.“

“Met Europa Ryder Cup-captain Luke Donald heb ik gesproken over zijn overstap naar LIV en ik hoop toch nog dit jaar te kunnen spelen in de Ryder Cup in Rome. De mogelijkheid daartoe hangt af van de uitkomst van een arbitragezitting tussen de DP World Tour en LIV. Dat resultaat moeten we afwachten. Ik kan me nog steeds kwalificeren want dit jaar speel nog alle majors. Nou ja, ik hoop ook aan het U.S. Open deel te nemen. Misschien kan ik zo goed presteren dat het moeilijk wordt om me niet te kiezen. Maar we zullen zien, en zoals gezegd, ik accepteer wat de uitkomst ook mag zijn.“

Familie

De LIV Golf Tour is voor Pieters de beste manier om te kunnen golfen, tijd te spenderen met zijn familie en bakken geld te verdienen. Hij wilde immers nooit fulltime op de Amerikaanse PGA Tour spelen aangezien hij zijn Antwerpse heimat niet wilde verlaten. “Met de twee jonge dochters is dit een zeer aantrekkelijk schema. Ik ben eerlijk en heb moeite met het spelen van 26 evenementen per jaar. Als vader past dit lichter schema bij mij. In de LIV Tour ben ik in totaal 14 keer van huis waarvan negen weken in Amerika”, aldus Thomas Pieters.

Over een deelname aan het Soudal Open (van 11 tot en met 14 mei) is er nog geen uitkomst. Het is nog niet geweten of Pieters op zijn thuisbaan Rinkven International al dan niet zal aantreden.