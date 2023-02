Hoe de bewoners van wzc ’t Kempken hun jonge jaren weer beleven op huwelijksbeurs

Nog eens een echt trouwfeest meemaken. Dat stond op het wenslijstje van heel wat bewoners van woon-zorgcentrum ’t Kempken in Stokkem. Alleen was er niemand die meteen trouwplannen had. Daarom bedachten de animatoren een alternatief: een spetterende huwelijksbeurs.

Nu het coronagevaar wat is geweken, zijn de animatoren van het woon- en zorgcentrum op zoek naar grotere activiteiten voor hun 80 gasten. Voorstellen aan de wensboom maakten een ding duidelijk: ook senioren feesten graag. “Liefst van al wilden ze nog eens een bruiloft meemaken. Maar zoiets kregen we niet georganiseerd, trouwers zitten hier niet meer”, vertelt Nele Vanmanshoven, coördinator bewonerszorg. Om in dezelfde sfeer te blijven, kwamen animatoren Cindy van Endert en Kevin Paumen met een alternatief: een trouwbeurs.

Zorgkundige Christianne - intussen gepensioneerd - trok haar trouwjurk nog eens aan. — © rr

Rode loper

Opzet was om er iets ‘groots’ van te maken. Daarom werd al het personeel en wie van ver of kortbij bij de werking van het wzc betrokken is of was, gemobiliseerd. De rode loper werd uitgerold en de gasten kregen allemaal een plek op de eerste rij. “Twintig bruidjes en twee bruidegoms showden op de rode loper hun eigen bruidskleding. Allemaal in hun vrije tijd. Voor de feestkapsels zorgde een Oekraïense vrouw die als vrijwilliger in het centrum helpt. Een gepensioneerde medewerkster kwam nog eens terug om haar trouwkleed te showen. Zelfs een bewoonster waagde het om nog een trouwkleed aan te trekken”, aldus Nele Vanmanshoven. Na de parade volgde nog een receptie met drankjes, kaas en tapas.

Klassiek

En of de bewoners er van hebben genoten. Guy Desmedt: ”Ik ben een grote beer met een klein hartje. Ik kreeg de tranen in mijn ogen. Dat deze mensen dit zomaar doen, bewijst toch wel dat ze het hart op de juiste plaats hebben. Ik heb ik iedereen bedankt en gezegd hoe knap ze wel waren. Ze deden het beter dan vele echte fotomodellen.”

Student verpleegkunde Malika showde haar traditioneel Marokkaans trouwkleed. — © rr

Bewoonster Mia ging nog verder: “Ik voelde me opnieuw een jong meisje. Echt mooi.”

Het feest zorgde ook de dagen erna nog voor de nodige gespreksstof. De meer exotische bruidjes uit Thailand en Marokko vonden ze zeker de moeite. Ook de hedendaagse bruidsmode kon er wel door. Maar als ze zelf mochten kiezen, gingen de meeste gasten van ’t Kempken toch voor de trouwjurken uit de goede oude tijd.