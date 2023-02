Zoutleeuw

Sid Mathues (14) uit Budingen bij Zoutleeuw is zopas Belgisch kampioen judo bij de U15 (-55 kilogram) geworden. Dat is op zich al een hele prestatie, maar het wordt al helemaal uitzonderlijk als je weet dat Sid wettelijk blind is. “Dit is het perfecte voorbeeld van inclusie”, zegt een trotse mama, Barbara Morani.