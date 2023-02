Tot 8 jaar cel voor gewapende overvallen op apothekers en autohandelaars: “Ze zagen het als een spel”

De prille twintigers uit Hasselt, Tessenderlo en Diepenbeek moesten zich vorige maand voor de Tongerse rechtbank verantwoorden voor tal van hallucinante feiten. Gewapende overvallen op autohandelaars, apothekers en onschuldige burgers werden schijnbaar met gemak gepleegd.

Met vuurwapens en messen in de hand trokken ze in wisselende samenstelling op pad. Tussen 29 september en 5 december 2021 overvielen ze zo drie apothekers, twee autohandelaars, een dagbladhandelaar en een dame op een parking. Ze drongen binnen in een appartement van een grootmoeder en een minderjarige. Ze stalen drie voertuigen, vier kentekenplaten, twee bromfietsen en een motorfiets. Na een van hun gewelddadige overvallen werd de bende uiteindelijk ontmaskerd.

Onder schot

Een van de overvallen pleegden ze op een Hoeseltse autohandelaar, nadat ze contact hadden gezocht via een zoekertje van een Volkswagen Golf. “Uiteindelijk reden ze met vijf naar de autohandelaar toe. Een van hen stapte uit met een jachtgeweer in de hand, een andere verdachte had een mes vast”, klonk het bij de aanklager.

“Die mensen zijn brutaal. Ze verdienen niet om rond te lopen in deze maatschappij” Hoeseltse autohandelaar die slachtoffer werd van de bende

Volgens de verklaring van het slachtoffer gingen de overvallers uiterst agressief te werk. De man werd voortdurend onder schot gehouden en bedreigd. “Ze hebben me vijftien minuten lang geslagen en ze hebben me proberen te kidnappen omdat ik hen geen geld kon geven. Uiteindelijk hebben ze een koffer met juwelen en wat kleingeld meegenomen”, zo sprak de man moedig voor de Tongerse rechter. “Die mensen zijn brutaal. Ze verdienen niet om rond te lopen in deze maatschappij. Door de feiten heb ik een trauma opgelopen en een hartinfarct gehad door de stress.”

Buiten de juwelen en het geld, namen de beklaagden ook twee auto’s mee die later beschadigd werden teruggevonden.

Overval op apothekers

De bende kon uiteindelijk ook aan andere gewapende overvallen gelinkt worden. Enkele dagen eerder, op 1 december, vielen ze volgens de aanklager ook binnen bij een apotheker in Hoeselt. “Een van de overvallers vernielde het plexiglas en sprong over de toonbank. De anderen maakten de schappen leeg”, aldus de aanklager.

Later die dag kwamen ze toe in Alken om ook daar hun slag te slaan bij een apotheker. “Ze hebben een wapen gericht en om geld gevraagd terwijl ze de schappen leeghaalden”, zo ging de aanklager verder. “Uiteindelijk reden ze nog naar Stevoort en vielen ze opnieuw met een vuurwapen een apotheek binnen terwijl ze ‘Kassa, Kassa!’ riepen.” De buit van die dag betrof heel wat cash geld, medicatie en covid-zelftests.

Tot 8 jaar cel

De aanklager wees naar een 20-jarige Hasselaar, die momenteel achter de tralies zit in Lantin, als leider van de criminele bende. “Hij gaf de instructies en droeg tijdens de overvallen het vuurwapen bij zich”, sprak de aanklager. De man werd veroordeeld tot 8 jaar cel. De vermoedelijke rechterhand van de 20-jarige Hasselaar, een 24-jarige Serviër, kreeg dezelfde straf. Twee andere verdachten kregen celstraffen van 50 maanden en 6 jaar. Twee meisjes die aan de bende gelinkt werden, moeten werkstraffen van 150 en 230 uur uitvoeren. Eén verdachte kreeg de vrijspraak.

“Ze hebben geen voeling met onze normen en waarden in de samenleving. Alles wat ze doen is gebaseerd op hun eigen behoeftes en driften” De Tongerse rechter

Na het voorlezen van de straffen sprak de Tongerse rechter de aanwezige bendeleden kordaat toe. “Ze leven een doelloos leven en zagen het als een spel en tijdverdrijf. Dit is bijzonder schrikbarend. Ze hebben geen voeling met onze normen en waarden in de samenleving. Alles wat ze doen is gebaseerd op hun eigen behoeftes en driften. Ze hebben een gevaarlijke ingesteldheid en ontzien niets of niemand, puur uit snel en makkelijk geldgewin. Het gebruik van vermommingen, wapens en gestolen voertuigen maakt alles des te verwerpelijker.”