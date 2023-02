Wat u moet weten over de wolvinnen van Patrick Lefevere: “Ook Yves Lampaert juicht mee als wij koersen winnen”

Patrick Lefevere was er donderdag fysiek niet bij op de ploegvoorstelling van vrouwenteam AG Insurance-Soudal-Quick Step. Toch was zijn aanwezigheid voelbaar. Zijn financiële inbreng dankzij nieuwe sponsors zorgt ervoor dat het team van ploegleidster Jolien D’hoore in navolging van het mannenteam plots mag dromen van grote wielerroem. Maak kennis met de vrouwelijke roedel van The Wolfpack.

Natascha den Ouden. — © BELGA

Hoe is dit Belgisch vrouwenteam ontstaan?

In 2018 richtte Natascha den Ouden een junioresteam op met zes rensters met de hulp van haar echtgenoot Servais Knaven, toen ploegleider bij Team Ineos. Ze deden dat in functie van hun dochter Britt. “En vijf jaar later hebben we een eliteteam, een U23-team en een junioresteam”, zegt Den Ouden. “Wij zijn een voorbeeld van hoe een vrouwenteam zou moeten werken: starten van de basis en zo doorgroeien naar de top. Ik hoop dat we veel navolging krijgen.”

Het team kreeg in 2021 een boost dankzij Patrick Lefevere. Hij overtuigde hoofdsponsor AG Insurance en dit seizoen sprongen ook Soudal en Quick Step, sponsors van het mannenteam, mee op de kar. En Knaven werd na zijn vertrek bij INEOS officieel ingelijfd als Sport &Technical Manager. “Het vrouwenwielrennen kan nog enorm veel progressie maken en ik wil daar met mijn ervaring bij de mannen bij helpen”, zegt hij. “Ons budget is acht keer kleiner dan een gemiddelde mannenploeg maar organisatorisch hebben we al grote stappen gezet.”

Het team behoort nog niet tot de World Tour. “Maar we mogen alle grote koersen rijden”, zegt Knaven. “Als we in de top-vijftien eindigen dit seizoen, zijn we er volgend jaar wel bij. Dat zou een extra zekerheid geven.”

Opmerkelijk: heel het gezin Knaven werkt nu samen want ook dochters Britt (22) bij de elite, Senne (20) en Mirre (18) bij de U23 en juniore Fee (16) zitten in het team.

Servais Knaven en Jolien D’hoore. — © BELGA

Wat zijn de ambities?

Jolien D’hoore start aan haar tweede seizoen als ploegleidster. “Vorig jaar was ervaring opdoen het belangrijkste voor onze rensters. Dat frustreerde mij soms een beetje, ik wil winnen (lacht). Dit seizoen hebben we enkele belangrijke transfers gedaan zodat we met een mix van jong en oud hoger kunnen mikken.”

Knaven is resoluut: “In iedere koers waar we aan de start komen willen we de finale rijden en meedoen voor de zege.”

De start was alvast onverhoopt: Justine Ghekiere won de Ronde van Valencia, Ashley Moolman werd er tweede en won een rit. “Moolman is uiteraard onze toptransfer”, zegt D’hoore. “Ze wou vorig jaar stoppen maar ik ben blij dat ze op z’n minst nog een seizoen voor ons wil koersen.”

Wie ook overtuigd moest worden was de Finse Lotta Henttala. De ex-winnares van Gent Wevelgem en Dwars door Vlaanderen werd vorig jaar in januari mama. Na drie jaar zonder koersen sprintte ze vorige week in Valencia in haar eerste twee wedstrijden meteen twee keer naar een tweede plaats achter ex-wereldkampioene Elisa Balsamo. “Toen zij Gent-Wevelgem won, werd ik tweede. Het zou fantastisch zijn om nu samen te winnen”, droomt D’hoore. Enkele jongeren kunnen doorbreken, zoals Ally Wollaston. Zij kroonde zich twee weken geleden al tot Nieuw-Zeelands kampioene.

Kopvrouw Ashleigh Moolman. — © BELGA

Hoe gaan ze dat realiseren?

Het vrouwenteam heeft zich meteen geïntegreerd in The Wolfpack van Patrick Lefevere. “Onze vrouwen zijn samen met het mannenteam op stage geweest en hebben meteen die positieve vibe overgenomen”, zegt Jolien D’hoore. “We horen meteen bij The Wolfpack. Als buitenstaander dacht ik ook dat het wat overdreven was, maar nu ik erbij hoor kan ik alleen maar beamen hoe dit team samenhangt. De mannen toonden ook meteen interesse, gingen een praatje slaan met de vrouwen. En gaven een pak tips. Het deed deugd toen ik Yves Lampaert op Instagram zag meejuichen met onze successen in Valencia.”

Het was net dat teamgevoel dat Moolman overstag deed gaan om te kiezen voor AG Insurance-Soudal-Quick Step. “Met al mijn ervaring heb ik nooit zo’n team meegemaakt waar de sfeer zo speciaal is”, zegt de 37-jarige Zuid-Afrikaanse. Ze won in haar carrière al 45 koersen en was vorig jaar nog derde in de Strade Bianche en vierde in zowel Waalse Pijl als Luik-Bastenaken-Luik. “Ik heb vorige week Van Vleuten geklopt en dat kon alleen maar dankzij het team. Iedereen gaat door het vuur voor elkaar, er is een speciale connectie. En in Valencia gaven we de grote teams een masterclass tactiek.”

De start was veelbelovend, maar het grote werk komt er pas nu aan. We zijn nog een underdogteam, hoeven de wedstrijd niet te maken”, zegt D’hoore. “We kunnen het slim en strategisch spelen. Als sportbestuurder ben ik het brein, de rensters moeten het doen met de pedalen. Het vertrouwen is groot en ik ben er zeker van dat we dit seizoen nog veel van ons gaan laten spreken als we als één groot geheel blijven koersen.”