Dan ga je naar Spanje voor het goede weer: Jonas Vingegaard en collega’s leggen rittenkoers stil omwille van… zware sneeuwbui

De tweede editie van de O Gran Camiño is donderdag in mineur gestart. De eerste etappe van de vierdaagse koers in Galicië, in het noordwesten van Spanje, is geneutraliseerd nadat het peloton op zo’n 25 kilometer van de streep werd getroffen door een stevige sneeuwbui. Tourwinnaar Jonas Vingegaard zag zijn eerste koersdag van het jaar zo op een vreemde manier eindigen: op videobeelden is te zien hoe de Deen in de sneeuw in gesprek gaat met de koersdirectie.