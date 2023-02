Remco Evenepoel weert de risico’s en behoudt leiderstrui in UAE Tour: “Ik zorg nu voor mezelf”

Remco Evenepoel behield donderdag zijn rode trui als leider van het algemene klassement van de UAE Tour. De wereldkampioen van Soudal-Quick Step kwam niet in de problemen in een sprintersrit, en zei achteraf dat hij bewust de risico’s had geweerd en daarom geen deel had uitgemaakt van de sprinttrein van ploegmaat Tim Merlier.

LEES OOK. Juan Sebastián Molano legt de topsprinters erop en wint millimetersprint in UAE Tour

In zijn eerste rittenkoers van dit seizoen, de Argentijnse Ronde van San Juan, maakte wereldkampioen Evenepoel nog deel uit van de lead-out van Fabio Jakobsen. In de UAE Tour, waarin Soudal-Quick Step Tim Merlier uitspeelt in de sprints, neemt Evenepoel die rol niet meer op. “We wilden met Tim winnen, uiteraard”, vertelde Evenepoel donderdag na de etappe. “Maar het is best duidelijk dat ik, nu ik de leiderstrui heb, geen risico’s ga nemen in de lead-out. Ik zorg nu voor mezelf.”

Evenepoel finishte zonder tijdsverlies in het peloton. “Ik volgde het wiel van Tim tot drie, twee kilometer voor de finish. Ik weet dat renners als hij heel vlot door het peloton bewegen. Hem volgen lukte me ook gemakkelijk, maar toen het heel hectisch werd, liet ik het lopen. Dan was het aan hen om een goeie sprint te doen. Het was een heel hectische spurt door de erg brede wegen en de hele snelle finish, maar we hebben het geprobeerd.” Merlier finishte uiteindelijk als negende.

© Getty Images

Ook vrijdag en zaterdag krijgt het peloton van de UAE Tour vlakke wegen voorgeschoteld. “En ook de volgende dagen is de wind niet sterk genoeg meer”, weet Evenepoel. “Dus wellicht komen er geen waaiers meer. Ik hoop dat ik veilig door die twee dagen geraak, en zo veel mogelijk energie kan sparen voor zondag, maar het zou mooi zijn als we de volgende twee dagen nog een rit kunnen winnen met Tim.” Zondag eindigt de UAE Tour met de koninginnenrit naar Jebel Hafeet.

In het algemene klassement heeft Evenepoel na de vierde etappe van donderdag nog steeds zeven seconden voorsprong op zijn eerste achtervolger, de Australiër Luke Plapp. De Spanjaard Pello Bilbao is derde op 0:11, alle andere renners volgen op meer dan een minuut van Evenepoel.