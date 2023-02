Rock Herk gooit Peuk op straat

Herk-de-Stad

Als trouwe Rock Herk bezoeker weet u dat ze in Herk-de-Stad een uniek concertgevoel creëren met de Street: concerten die door bands gespeeld worden op de straat tijdens het festival. Geen podium, maar wel heel veel energie, zweet en speeksel recht in uw smoel. De ‘muur’ tussen band en publiek verdwijnt daarbij. Nu doet Rock Herk zo’n optreden buiten het festival om. Op zaterdag 22 april is er de ‘Rock Herk Street Show’ in het centrum van Herk-de-Stad met Peuk (ze komen er hun nieuwe plaat Escape Somehowe voorstellen), Frankie Traandruppel en Desmond Dandies. Tickets via rockherk.be cru