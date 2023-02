Persoonlijke aanval van Ronnie O’Sullivan zet kwaad bloed in snookerwereld: “Hij zou af en toe wat meer zijn hersens moeten gebruiken”

Ronnie O’Sullivan is niet op z’n mond gevallen, dat weet intussen de hele snookerwereld wel. De zevenvoudige wereldkampioen is tegenwoordig ook analist bij Eurosport en in die rol viel hij onlangs collega Daniel Wells aan. Niet oké, aldus de 34-jarige Engelsman.

Wells verloor in 2021 zijn zogenaamde tourkaart voor de World Snooker Tour, de ‘eerste klasse’ van het snooker met onder anderen Luca Brecel en Ben Mertens. Vorig seizoen nam hij een pauze en ging hij een tijdje aan de slag in het schoonmaakbedrijf van zijn mama. Dit jaar is Wells echter terug, als amateurspeler.

En de Engelsman is niet bepaald slecht bezig in 2023. Hij haalde de halve finales van de Shootout, toch een rankingtoernooi, en klopte onlangs ex-wereldkampioen Judd Trump op de Welsh Open.

“Ik was echt goed”, aldus Wells bij Metro. “Normaal geniet ik er niet zo erg van om op tv te spelen, dan voel ik de druk tegen zo’n toppers. Maar nu speelde ik rustiger en ik heb ook beseft van: Als ik het niet leuk vindt om tegen de beste spelers ter wereld te spelen, waarom snooker ik dan? Dus daarom dat ik me nu meer amuseer.”

Daarmee volgde Wells het advies op van regerend wereldkampioen Ronnie O’Sullivan. Maar met ‘The Rocket’ had de Engelsman nog een eitjes te pellen. O’Sullivan zei namelijk ook dat Wells beter amateur blijft in plaats van opnieuw prof te willen worden.

“Hij heeft het geprobeerd, maar hij is niet op dat niveau en dat zal hij ook nooit worden”, klonk het. “In het beste geval zal hij nu en dan een paar halve finales bereiken, maar hij zal nooit een toernooi winnen. Daar is hij gewoon niet goed genoeg voor. De druk is nu weg, maar daar zal hij anders opnieuw aan ten onder gaan. Dan zal hij er opnieuw niet van gaan genieten, en zo zijn er veel hé. Spelers die het mentaal niet aankunnen.”

“Ik ben een beetje teleurgesteld dat ik hier nu over moet praten”, zei Wells bij Metro. “Als dat zijn mening is… Hij heeft daar recht op, maar de manier waarop het overkwam voelde als een persoonlijke aanval. En het is niet de eerste keer. Niet bij mij, maar bij andere spelers. Iedereen houdt van Ronnie door zijn geniale spel en ook sommige dingen die hij buiten het snooker doet. Hij kan grappig zijn, maar er is een grens en ik denk dat hij die heeft overschreden.”

“Wat hij zegt weegt zwaar door omdat hij de beste speler ooit is. Als hij iets zegt, beschouwen mensen dat als de waarheid. Dat is schadelijk. Ik wou dat hij af en toe wat meer zijn hersens gebruikt voordat hij dat soort dingen zegt”, aldus de Engelsman. “Na mijn zege tegen Trump was ik door het dolle heen en toch kreeg ik alleen maar berichten over wat hij gezegd had. De kleinere spelers krijgen veel te veel kritiek, alsof we niks voorstellen. Het is een prestatie op zich om profspeler te worden, maar dat wordt nooit gezegd.”