“Ik weet dat ik daarin wat abnormaal ben”: AA Gent-coach Hein Vanhaezebrouck verklaart het roteren met zijn doelmannen

Davy Roef of Paul Nardi? Wie van de twee staat vanavond bij AA Gent in doel tegen Qarabag? Trainer Hein Vanhaezebrouck had gisteren zijn keuze al gemaakt, maar wilde niet in zijn kaarten laten kijken. “De meesten zeggen dat een keeper duidelijkheid nodig heeft over of hij nummer één of nummer twee is, maar ik vind dat het perfect mogelijk moet zijn om twee keepers speelminuten te geven.”

Verrassing vorige week donderdag. In de heenwedstrijd tegen Qarabag stond Davy Roef (29) plots in doel bij AA Gent. Nochtans leek zomeraanwinst Paul Nardi (28) sinds begin oktober het pleit gewonnen te hebben van Roef, want sindsdien stond de Fransman nagenoeg elke keer onder de Gentse lat. Alleen in de bekerwedstrijd tegen Dessel op 9 november kreeg Roef nog eens zijn kans. Tot vorige week in Qarabag dus.

Dat Nardi in de weken voordien negen doelpunten incasseerde in drie wedstrijden speelde mee in die beslissing. “Paul heeft een paar fouten gemaakt. We lieten hem staan, maar hij bleef nerveus. Dan moet je iets proberen om dat te proberen veranderen, hè. Davy was goed bezig en we wilden hem opnieuw vertrouwen geven”, verklaarde Vanhaezebrouck gisteren. Roef keepte in Qarabag een goede wedstrijd en stopte een penalty, maar voor de competitiewedstrijd tegen OHL afgelopen weekend koos Vanhaezebrouck toch opnieuw voor Nardi. “Roef heeft zijn kans gegrepen. Zo zitten keepers dan ook in elkaar. Als ze voelen dat de ander op de sukkel is, zijn ze plots enorm gedreven om hun kans te grijpen. Hij heeft dat goed gedaan, maar dat sluit niet uit dat Paul ook een goede doelman is. Paul voelde dat hij weer de Paul van voor de foutjes moet zijn. Tegen Leuven deed hij het goed.”

© BELGA

Ook bij Anderlecht roteerde Vanhaezebrouck

Moeilijk te voorspellen dus wie vanavond het Gentse doel zal verdedigen. Vanhaezebrouck gaf gisteren wel aan dat hij zijn keuze al had gemaakt, maar wilde niet in zijn kaarten laten kijken. Wel wilde hij nog wat uitweiden over zijn beslissing om plots te roteren in doel. “Ik bekijk het week per week. We maken onze evaluaties na elke wedstrijd en na elke training en we kijken naar de situatie.”

De coach van AA Gent beseft dat het niet gebruikelijk is om in doel te roteren, maar hij ziet er geen graten in. Integendeel. “Ik weet dat ik daar wat abnormaal in ben”, gaf hij toe. “De meesten zeggen dat een keeper duidelijkheid nodig heeft over of hij nummer één of nummer twee is. De meeste voormalige doelmannen die nu keeperstrainer zijn, geven mij ongelijk. Zij blijven geloven in het verhaal dat het niet goed is om te roteren met doelmannen, maar ik vind dat het perfect mogelijk moet zijn om twee keepers speelminuten te geven. Ze houden elkaar zo scherp en beseffen dat ze moeten presteren en daarop geëvalueerd worden. Ik heb het ooit bij Anderlecht een aantal maanden gedaan met Matz Sels en Frank Boeckx en dat liep heel goed, tot Boeckx geblesseerd raakte. Toen begon Sels, die geen concurrentie meer voelde, plots meer fouten te maken dan voordien. Zo zie je maar.” Aan de uitleg van Vanhaezebrouck te horen, is het dus nog niet meteen gedaan met de wissels in doel.