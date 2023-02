Wat verwachten jongeren van een werkgever? “Erg dat zoiets gebeurt bij pretpark voor kinderen”

Diepenbeek

De CEO van Plopsa, Steve Van den Kerkhof, wordt door meerdere werknemers aangeklaagd vanwege “zijn pestgedrag op de werkvloer”. Zo zou hij niet alleen mensen tegen elkaar opzetten, maar er is ook sprake van scheldpartijen, beledigingen en pesterijen. Het onderzoek is nog bezig en ondertussen vroegen wij ons af: hoe ziet de ideale werkgever eruit voor de werknemers van morgen? De studenten van de UHasselt in Diepenbeek geven het antwoord.

“Ik verwacht dat ze (werkgevers, nvdr.) altijd respectvol zijn”, vertelt Ferre (19). “Dat iedere werknemer gelijk behandeld wordt, ongeacht hun afkomst of gender.” Volgens Lise (20) draagt professionaliteit hoog in het vaandel: “Ik wil niet dat mijn werkgever mij in het weekend gaat aanspreken. Er moeten goede afspraken gemaakt worden en iedereen moet zich daaraan houden.”(feok)