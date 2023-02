Hockeyclub Hasselt Stix sluit succesvol indoorseizoen af

Dames 1 kon zich met een bijzonder jeugdige ploeg verzekeren van promotie. Het team kwam uit in Nationaal 3 en reeg overwinning na overwinning aan elkaar. De meisjes moesten enkel de duimen leggen tegen topfavoriet Lara uit Waver en stijgen volgend seizoen naar Nationaal 2.Ook de U16 meisjes 1 blonk weer uit. Na hun puike prestaties op het veld doken ze tijdens de wintermaanden vol zelfvertrouwen de zaal in. Coach German Albornoz, goalie Lili Poelmans en speelsters Rozanne Beer, Omeima Chouih, Kaat Deckers, Florine Dejagere, Fien Delsaer, Fien Dupont, Julie Henninot, Michelle Rejek, Francisca Rivero Ayerza, Lieze Van Asten, Amélie Van Den Born en Vienna Vermant maakten maar liefst 114 doelpunten tijdens deze competitie en lieten het eerste team van Old Club de Liège en het tweede team van KHC Leuven achter zich in een sterk bezette poule.Ook de jongens van U12 Boys 1 lieten van zich horen. Thibaut De Bruecker, Sam Goodson, Renaat Jans, Mats Leus, Felix Naesens, Seppe Nivelle, Egon Theuwissen, Wout Bosmans, Léon Moens en Jef Van Herendael vormden een hechte vriendengroep en speelden de pannen van het dak. Ze konden al voor het einde van de competitie hun eerste plaats vieren. Het enthousiasme van de jongens was zo aanstekelijk dat ze elk weekend een grote groep trouwe supporters konden motiveren.De meisjes van U11 Girls 1 verloren geen enkele wedstrijd en lieten het eerste team van Herakles en Wellington achter zich in het eindklassement. Coaches Karel Byloos en Steven Pirotte brachten dit enthousiaste vriendinnenteam de nodige tactische aanwijzingen bij. Céline Bloemen, Charlotte Byloos, Liv Delbroek, Charlotte Geboers, Alice Geboers, Elina Gijbels, Cylia Hanson, Felice Jacobs, Noor Kerkhofs, Emma Pirotte en Eline Vandermeeren bouwden na de laatste speeldag een memorabel feestje.Ook U10 meisjes 1 speelde kampioen. In de hoogste indoor hockeyreeks van hun leeftijd lieten ze knap de eerste teams van Victory en Gantoise achter zich. Coach Yannick Leroi, en speelsters Alice Beckers, Alixine Busschots, Lorelien Cox, Elise Ghekiere, Céline Laurijssens, Aline Leroi, Jana Theysmans, Emma Vaes, Oona Van Orshaegen, Floor Van den Born en Amelie Vandeput werden Vlaams kampioen bij de U10 meisjes. De club verzamelde ook nog een aantal mooie ereplaatsen. U16 Boys 1 behaalde een tweede plaats na het eerste team uit Louvain-La-Neuve. U16 Boys 2 klom op in het klassement en werd ook tweede, ze moesten enkels de jongens uit Hannut voor zich laten. De jongens van U14 Boys 2 werden knap derde na de ploegen uit Leuven en Keerbergen. De U14 Girls 3 moest enkel U14 Girls 3 uit Leuven voor zich laten, het team scoorde vlot en behaalde een mooie tweede plaats in VHL 2. Ook de U14 Girls 3 werd tweede na het derde team uit Leuven. De ploeg maakte een erg mooie evolutie door en kon de competitie in schoonheid afsluiten. De U10 Boys 1 leverde naar goede gewoonte een knalprestatie af. De jongens werden vice-Vlaams kampioen in een bijzonder sterk bezette poule. De jongens van Stix eindigden na het eerste team uit Gantoise en lieten U10 Boys 1 uit Indiana achter zich.