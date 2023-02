Leerlingen VBS Ellikom helpen bij paddenoverzet

Juf Marleen was de bezieler van deze natuuractiviteit. Marjon, vrijwilligster van Natuurpunt Meeuwen-Gruitrode & Peer en twee gemachtigde opzichters leidden alles in goede banen op de Brogelerweg. Aansporing was niet nodig, met veel enthousiasme werden 81 padden, kikkers en salamanders overgezet. In totaal worden op deze plaats ieder jaar 1700 amfibieën veilig naar de andere kant van de straat gebracht. Een mooie bijdrage tot het behoud van deze soorten en de biodiversiteit.Passend in de wereldoriëntatie werden op de weg, met ruggensteun van de gemachtigde opzichters door de leerlingen vier voorstellingen gedaan, met tekst in het Frans. Hierbij werd de noodzaak van paddenoverzetacties zoals deze op de Brogelerweg in Ellikom uitgebeeld. Als finale werd door de hele klas een gedicht in het Frans voorgedragen. Er werd ook een tekst in het lokaal dialect geschreven en bezorgd door heemkundige kring De Reengenoten gelezen. Beide gedrukte teksten staan langs de Brogelerweg.