Woonzorgcentrum Prinsenpark in Genk viert carnaval

Het woonzorgcentrum Prinsenpark in Genk heeft niet stilgezeten. Tijdens de carnavalsdagen werden allerlei activiteiten georganiseerd die in de smaak vielen bij de bewoners.

De sfeer zat er vanaf het begin meteen in. Er werd een carnavalsfeest georganiseerd. De bewoners genoten van een lekker drankje en gebakje. De Orde der Spasbinken uit Genk waren naar jaarlijkse traditie ook van de partij. Prins Koen II kwam persoonlijk langs om samen met de bewoners de polonaise in te zetten. De verkleedkoffer kwam goed van pas. Fijn uitgedost, gek uitgedost het maakt allemaal niet uit. “Op plezier maken staat geen leeftijd”, roept Georges enthousiast. Ook de wekelijkse traktatie stond in het teken van carnaval, met outfits in het thema. Om de festiviteiten af te sluiten, werden de bewoners verwend met een feestelijk ontbijt met spiegeleieren. Het was alweer een geslaagde carnavalsweek in woonzorgcentrum Prinsenpark.