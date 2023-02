Union speelt straks mogelijk tegen Barcelona, Manchester United of Juventus… in het Lotto Park

Verwelkomt het Lotto Park over een kleine maand een klepper genre Barcelona, Manchester United of Juventus? De kans is groot. Zij het dan wel om Union te bekampen. De geel-blauwe Brusselaars spelen hun 1/8ste finale van de Europa League, die vrijdag om 12 uur wordt geloot, in het stadion van hun stadsgenoot. Tot onvrede van de eigen fans.

Zijn succesvolle Europa League-groepsfase haspelde Union af in het King Power At Den Dreef Stadion van OH Leuven. Maar voor de 1/8ste finales doen de Brusselaars, wiens Joseph Mariënstadion niet aan de eisen van de UEFA voldoet, een beroep op het naburige Lotto Park. Niet alleen omdat dat iets vlotter bekt. “Maar ook omdat het de zaken organisatorisch een stuk makkelijker maakt”, legt CEO Philippe Bormans uit. “In Leuven zaten we aan onze limiet. Daar ging het om een andere politiezone, terwijl we in Brussel dezelfde politiezone hebben. Bovendien is in de 1/8ste finale de kans op een absolute topaffiche heel groot. Idealiter hadden we gewacht met beslissen tot na de loting, maar dat was geen optie. Het Koning Boudewijnstadion was overigens ook niet mogelijk, aangezien dat op dit moment gerenoveerd wordt.”

© BELGA

Bij de supporters van Union zorgt de (minstens) eenmalige verhuis naar het Lotto Park voor verdeeldheid.Tijdens de laatste derby tussen Union en Anderlecht ontrolden de Union Bhoys, een van de belangrijkste supportersgroepen, een spandoek. “Bormans, si tu n’as pas la passion, retournez à Saint-Trond”, stond erop te lezen. “Als we door onze directie geraadpleegd waren, zouden we hebben duidelijk gemaakt dat het voor ons geen mogelijkheid was om in het stadion van onze rivaal te spelen”, zeggen de Union Bhoys in een statement. “Onze directie rekent op ons om er op 16 maart een groot feest van te maken? Wel, meneer Bormans, het zal zonder ons zijn.” Of het straks ook effectief tot een boycot komt, valt nog af te wachten.

Geen dubbele boeking

Bormans heeft begrip voor de reactie van de supporters. “Misschien hadden we hierover in eerste instantie beter moeten communiceren. Ondertussen hebben we ook al samengezeten met een aantal supporters. En dat zullen we de komende weken, eens onze tegenstander bekend is, opnieuw doen om alles op een zo goed mogelijke manier te organiseren. De mening van onze fans is belangrijk voor ons.”

Overigens kan ook Anderlecht zich donderdagavond nog plaatsen voor de 1/8ste finales, zij het in de Conference League. Dat zou betekenen dat zowel paars-wit als Union in maart Europees aan de bak moeten in het Lotto Park. Dat is echter geen probleem. Union heeft in zijn 1/8ste finale van de Europa League een geplaatste status en speelt zijn terugwedstrijd op 16 maart ‘thuis’. Anderlecht heeft voor zijn eventuele 1/8ste finale van de Conference League een ongeplaatste status en speelt zijn heenwedstrijd op 9 maart thuis.

“Doe maar Juventus”

De kans dat er in maart een grote naam naar het Lotto Park komt, is sowieso erg groot. Union kan straks uitkomen tegen absolute kleppers als Juventus, Barcelona en Manchester United. “Kleine ploegen zitten er niet meer in het toernooi, maar na onze schitterende campagne lijkt het mij een mooi moment om uit te komen tegen Europese grootmacht”, aldus Bormans. “Tegen een verplaatsing naar Barcelona zeg ik geen neen. Of Juventus, dat zou helemaal mooi zijn. Union en Juventus werden opgericht op dezelfde dag. Dat zou een wedstrijd met veel historische waarde worden, ideaal voor onze fans.”