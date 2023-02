Martelgang voor Chris Froome: Brit doet gooi naar eerste zege sinds 2018, maar verdwijnt na dubbele pech volledig uit beeld: “Licht ging uit”

Callum Ormiston heeft de vijfde etappe van de Ronde van Rwanda op zijn naam geschreven. De Zuid-Afrikaan kwam solo aan in Rubavu na een etappe die gekleurd werd door Chris Froome. Onze landgenoot William Junior Lecerf is de nieuwe leider.

Een heuvelachtige etappe in het warme Rwanda, met onder andere een beklimming van 21 kilometer onderweg naar Rubavu. De traditionele vlucht van de dag… die kwam er niet. Wel een solo van niemand minder dan Chris Froome. De viervoudige Tourwinnaar trok er alleen op uit met nog 115 te rijden. Hij pakte een maximale voorsprong van zo’n vier minuten.

Die slonk echter beetje bij beetje. Het was solo dan ook een quasi onbegonnen taak voor Froome om zijn eerste zege sinds de Giro in 2018 binnen te halen. Bovendien sloeg het noodlot tot twee keer toe bij de renner van Israel-Premier Tech. Door een lekke band en een valpartij kwam er een abrupt einde aan de calvarietocht van Froome, die uiteindelijk 75 kilometer duurde. Niet veel later moest hij ook het peloton laten rijden, volledig kapot na zijn aanval.

Froome zou uiteindelijk op 4:07 binnenkomen van dagwinnaar Ormiston. “Het was een zware dag”, zei de Britse Keniaan na afloop. “Ik voelde gewoon dat ik er wilde invliegen, omdat het peloton nog volledig was halfweg koers. Ik had de benen en ging daarom in de aanval. Ik wilde die laatste klim overleven en zien of ik de finish kon halen. Uiteindelijk was ik er best dichtbij, zonder pech. Ik had ook geen ploegauto achter mij, dus moest het doen met een neutrale wagen. Daardoor liep de wissel wat verkeerd en moest ik twee keer een wiel laten vervangen. Nadat het peloton mij te pakken had, ging het licht volledig uit. Ik kwam nog even terug, maar in een afdaling ging ik uit een bocht omdat de wagen van Quick-Step daar stond om een renner te helpen.”

In de lastige finale ontstonden er enkele nieuwe aanvalspogingen, en het was uiteindelijk de 22-jarige Callum Ormiston, uitkomend voor een Zuid-Afrikaanse selectie, die met een solo aan het langste eind trok. Hij haalde het met zes seconden voorsprong op een groep van een vijftiental renners, met daarin onder meer de 20-jarige William Junior Lecerf. De talentvolle Oost-Vlaamse klimmer was als derde in de stand aan de etappe gestart, maar leider Thomas Bonnet en het nummer 2 in de stand waren onderweg gelost, en zo gaat Lecerf naar de leiderspositie.

In het algemene klassement heeft Lecerf twee seconden voorsprong op het nummer 2, de Oekraïner Anatoliy Budyak. De Fransman Mattéo Vercher is derde op 0:03. De Ronde van Rwanda eindigt zondag. De zesde etappe voert het peloton vrijdag over een erg lastig parcours van 157 kilometer van Rubavu naar Gicumbi.

