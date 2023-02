Planbureau: “Inflatie in België zal pas in 2025 onder 2 procent dalen”

De inflatie in ons land zal pas in 2025 dalen onder de 2 procent, het streefdoel van de Europese Centrale Bank. Dat blijkt uit de langetermijnvooruitzichten van het Federaal Planbureau.

Het Planbureau verwacht dat de Belgische economie de volgende jaren zal blijven groeien: +1 procent in 2023, +1,7 procent in 2024, en gemiddeld +1,4 procent in de periode 2025-2028. Dat gaat gepaard met een toename van de werkgelegenheid van 236.000 banen tegen 2028, klinkt het. De werkgelegenheidsgraad zou stijgen tot 74,4 procent in 2028.

De overheidstekorten zouden dit en volgend jaar bij ongewijzigd beleid dan weer uitkomen op 5,7 en 5,4 procent van het bbp. De jaren nadien zouden de tekorten geleidelijk verder oplopen, onder meer door het stijgende gewicht van de rentelasten op de schuld, waarschuwt het Planbureau.

Die rentelasten zouden tegen 2028 bijna 18 miljard euro per jaar bedragen, 10 miljard meer dan vorig jaar. De overheidsschuld zou tegen 2028 119 procent van het bbp bedragen. In 2022 was dat 105 procent van het bbp.