Terwijl Michael Smith schrijnend verhaal vertelt, droomt Dimitri Van den Bergh: “Premier League in België zou geweldig zijn”

Michael Smith aast donderdagavond in Dublin op zijn tweede opeenvolgende zege in de Premier League, nadat hij vorige week Dimitri Van den Bergh vloerde in Glasgow.

“Dublin is sowieso een van mijn favoriete plekken om te spelen”, aldus de regerende wereldkampioen, die er zijn eerste negendarter gooide uit z’n carrière in 2020. “Ik heb nu ook al een avond gewonnen, dus ik zit er niet meer over na te denken zoals vorig jaar. Ik ben rustiger en hoop de komende dertien weken m’n beste darts te laten zien.”

Smith was deze week ook te gast in een podcast van de PDC. Daarin deed hij het verhaal van zijn moeilijke jeugd, in St Helens. “Er was veel armoede en ook veel criminaliteit. Toen ik jong was zag je de hele tijd politiewagens rondrijden. Het was niet makkelijk om zelf op het rechte pad te blijven, maar de sport heeft me geholpen. Ik had een dagelijkse routine om te trainen. Dat mag misschien saai klinken, maar ik had zo wel een bezigheid. De meeste van mijn jeugdvrienden zitten nu in de gevangenis en sommige van hen zijn zelfs al overleden. Ik ben dankbaar dat ik de juiste keuze heb gemaakt en nu een goed leven heb.”

Het fragment:

Van den Bergh staat na drie speeldagen op een gedeelde derde plaats met vijf punten. Onze landgenoot speelt zonder al te veel zenuwen en geniet vooral van z’n aanwezigheid in de Premier League. Niks moet, alles mag. Maar Van den Bergh zou wel graag minstens één avond winnen.

“Je hebt zestien avonden om tegen de beste spelers ter wereld te spelen. Beter wordt het niet”, klinkt het bij de PDC. “Ik leer graag en voel geen enkele druk. Ik geniet van deze geweldige ervaring. Het moet toch een keer gebeuren, een avond winnen. Zolang ik blijf genieten, zie ik dat niet als een onmogelijke taak.”

Onze landgenoot was onlangs ook te gast in een podcast van de PDC. Daarin uitte ‘The DreamMaker’ de droom om eens Premier League te spelen in eigen land. “Er kijken meer en meer mensen naar de sport. De Belgian Darts Open is voor het tweede jaar op rij volledig uitverkocht, binnen het uur waren alle tickets weg. We mogen stilaan dromen van meer, een Premier League-avond in België zou écht geweldig zijn.”

© Getty Images

Programma Premier League Night 4

Kwartfinales:

Michael Smith v Peter Wright

Gerwyn Price v Dimitri Van den Bergh

Jonny Clayton v Nathan Aspinall

Chris Dobey v Michael van Gerwen

Halve finales:

Smith/Wright v Price/Van den Bergh

Clayton/Aspinall v Dobey/Van Gerwen